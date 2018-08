Rolstoelgebruikster klaagt Häagen-Dasz aan omdat hulphond niet binnen mag 23 augustus 2018

00u00 0 De Krant Rolstoelgebruikster Katherine Sokal (25) sleept een ijssalon van Häagen-Dasz voor de rechter omdat het personeel uit de Brusselse vestiging aan de Louizalaan haar niet wilde binnenlaten met haar assistentiehond.

Horecazaken zijn nochtans wettelijk verplicht om hulphonden toe te laten, anders is er sprake van discriminatie. De vrouw eist 1.300 euro morele schadevergoeding. "Als ik win, gebruik ik dat geld om welkomststickers te drukken voor horacegelegenheden. Die kunnen uitbaters ophangen om aan te tonen dat hulphonden welkom zijn", zegt Sokal. De ijszaak heeft tot nu toe geen excuses aangeboden. "Sterker nog, ze verklaarden op Facebook dat ik naar buiten moest omdat de zaak 'te vol' was", zegt Sokal. Op een foto die ze in het ijssalon maakte, is te zien dat dat niet waar is: de meeste stoelen zijn vrij. "Ook vanwege die leugen wil ik naar de rechter."

Marijn Van Nooten, de advocaat van de vrouw, zegt dat de wet duidelijk is: "Een hulphond is altijd welkom", zegt hij. "We dienen dan ook een vordering tot staking in bij de kortgedingrechter. Dat betekent dat Häagen-Dasz mijn cliënte niet meer mag weigeren." (SRB/WHW)