Rolstoel Stephen Hawking brengt 340.000 euro op 10 november 2018

De rolstoel van de wereldberoemde wetenschapper Stephen Hawking is geveild en bracht 296.750 pond (zo'n 340.000 euro) op. De rolstoel is "het vroegste overgebleven exemplaar" dat Hawking gebruikte sinds hij eind jaren 80 verlamd raakte. Nadien kon Hawking ook zijn handen niet meer gebruiken en had hij een elektrische rolstoel nodig.

