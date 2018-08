Rolls, Aston Martin en golfkarretje van Piqueur te koop 29 augustus 2018

Wie nog dringend op zoek is naar een oldtimer, een luxewagen of een golfkarretje, kan volgende week donderdag misschien z'n slag slaan. Dan worden de Rolls Royce Phantom, de Aston Martin DB2 uit 1957 én het golfkarretje van Jeroen Picqueur verkocht aan de hoogste bieder. Begin vorig jaar had Piqueur - de voormalige topman van Optima - nog geprobeerde om het derdenbeslag door de curatoren tegen te houden, maar dat mislukte. Het golfkarretje staat momenteel voor 1.250 euro te koop. De 10 jaar oude Phantom moet minstens 30.000 euro opbrengen, de unieke Aston Martin kost de nieuwe eigenaar minstens 80.000 euro. Wie interesse heeft, kan zaterdag tussen 10 en 13 uur de wagens inspecteren op het terrein van Jorisco in Hamme. (KSN)

