Rolling Stones passen voor tournee DOOR GEZONDHEID MICK JAGGER 01 april 2019

The Rolling Stones hebben hun tour door Noord-Amerika afgelast, want zanger Mick Jagger (75) kampt met gezondheidsproblemen. Wat er precies scheelt, is niet meegedeeld. Jagger kan volgens zijn dokter wel volledig herstellen, maar niet met een tour van 17 concerten. De zanger verontschuldigt zich daarom op Twitter en zegt heel teleurgesteld te zijn. De concertenreeks zou 20 april van start gaan in Miami.

