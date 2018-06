Rollercoaster van emoties bij Mexicanen 28 juni 2018

De tranen rolden over hun gezichten. De Mexicaanse supporters zaten in de put na de 0-3-achterstand tegen Zweden. Duitsland had aan een doelpuntje en een overwinning genoeg om Mexico uit het toernooi te kegelen. Tussen hoop en vrees. Huilen, lachen, bibberen. Smartphone in de hand - kijkend of luisterend naar de Duitsers tegen Zuid-Korea -, ze vielen net niet op de grond. Tot Kim scoorde voor Zuid-Korea in de blessuretijd. De Mexicanen ontploften, dan toch naar de achtste finales. Maar... de lijnrechter vlagde voor buitenspel. Ongeloof op alle gezichten in Kazan. Gelukkig was er de VAR. De goal werd goedgekeurd, Mexico mocht vieren. De smartphones dan toch op de grond. Van puur geluk uit de handen laten vallen . Voetbal is emotie. De tranen werden weggeveegd, een lach verscheen. (FDZ)

