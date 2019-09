Exclusief voor abonnees Rollen omgekeerd: Hond is allergisch aan baasje 25 september 2019

Een hond die allergisch is aan zijn eigen baasje. Het klinkt bizar, maar voor Sylvia Serruys uit Melsele is het realiteit. Bij haar trouwe viervoeter Fausto is een allergie vastgesteld voor menselijke huidschilfers. "Dit zorgt voor ondraaglijke jeuk", legt ze uit. "Hem niet meer aaien, is ook geen oplossing. Dat zou het arme dier niet begrijpen, en bovendien is het geen contactallergie, maar gaat het via de luchtwegen." Om de jeuk draaglijk te houden, is er wel een oplossing: inspuitingen met het medicijn Cytopoint. "Maar de kosten lopen wel erg hoog op", zucht Sylvia. "Bovenop de 204 euro voor de maandelijkse inspuitingen, komt ook nog eens 100 euro aan aangepaste voeding, 100 euro voor antibiotica en de rekeningen van de dierenarts. Dit probleem is er bovendien voor de rest van zijn leven." Sylvia vindt het onbegrijpelijk dat het medicijn zo duur moet zijn. "Daarom wil ik een oproep doen aan de overheid om ook deze problematiek eens onder de loep te nemen. Het is jammer dat dieren moeten lijden, terwijl er medicijnen bestaan die hen kunnen helpen."

