Rollen er koppen bij McLaren? 09 april 2018

00u00 0

De eigenaars van McLaren waren 'not amused' na de wanvertoning in de kwalificaties. De verwachting is dan ook dat de Arabische aandeelhouders zullen ingrijpen als het tij niet snel keert. Vooral teambaas Boullier en directeur Brown zouden het warm kunnen krijgen.

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN