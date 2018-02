Rollen er koppen bij Charleroi? 14 februari 2018

00u00 0

Met het mes op de keel, zo verschijnt Charleroi vanavond (20.30 uur) in de inhaalmatch bij Leuven Bears. Na het verlies - en zeker het blamerende optreden - tegen Aalstar vielen harde woorden. Kersvers algemeen directeur Sebastien Bellin spaarde zijn spelersgroep niet. "Zo'n mentaliteit, dat is onaanvaardbaar. Nu wil ik een reactie zien of er zullen ingrijpende consequenties volgen."