Roland Garros-winnares Barty naar huis 02 september 2019

Qiang Wang (WTA 18) staat voor het eerst in de kwartfinale van een grandslamtoernooi na een verrassende 6-2, 6-4-zege op Ash Barty (WTA 2). De Australische Roland Garros-winnares speelde op de belangrijke momenten een draak van een wedstrijd waar de 27-jarige Chinese mooi van profiteerde. "Op de sleutelmomenten speelde zij gewoon veel beter", moest Barty toegeven. "Ik had negen breakpunten en kon daar geen enkel van verzilveren en dat is superfrustrerend. Maar goed, mijn grandslamseizoen blijft geweldig. Ik haalde overal de tweede week en dat is toch speciaal." Wang, die in de tweede ronde Alison Van Uytvanck uitschakelde, speelt nu tegen Serena Williams (WTA 8). (FDW)