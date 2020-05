Exclusief voor abonnees Roland Garros gaat concurrentie met tour uit de weg: start op 27 september 06 mei 2020

Als de wereldwijde pandemie het toelaat, zal Roland Garros op 27 september van start gaan. Dat werd gisteren bevestigd door de Franse Tennisfederatie. Daarmee schuift het Parijse grandslamtoernooi opnieuw met een week op, het was eerst al van eind mei naar 20 september gegaan. Roland Garros wil zo de concurrentie met de slotrit van de Tour de France uit de weg gaan én de spelers een week meer gunnen tussen het eind van de US Open (13 september) en de start van de French Open. Bovendien kadert de verplaatsing ook in het grotere plan dat de ATP en WTA met dat deel van de kalender hebben. Bedoeling is dat er rond Roland Garros nog enkele graveltoernooien (Rome? Madrid?) worden georganiseerd. Dat is, nogmaals, als het coronavirus tegen dan onder controle is. (FDW)

