Rol voor D'Onofrio bij Pro League? 17 februari 2020

Krijgt Luciano D'Onofrio een zitje in de raad van bestuur van de Pro League? De sportief directeur van Antwerp is alvast kandidaat om Patrick Orlans als voormalig CEO van Oostende te vervangen. De vervanger van Orlans moet een kandidaat van de K11 zijn, waarvan Antwerp tegen wil en dank deel uitmaakt. Vandaag buigt de Pro League zich over de zaak. Het belooft een drukke dag te worden bij de vereniging van profclubs. Ook het fiscale voorstel van de expertencommissie van Michel Maus, doellijntechnologie én de mediarechten staan op de agenda. Afwachten of Antwerp en AA Gent terugkomen op hun weigering om het contract met Eleven Sports te ondertekenen. Nog op de agenda: een beslissing over een disciplinaire sanctie voor Cerclecoach Storck, wegens zijn uithaal naar de arbitrage na de match tegen Anderlecht. (RN)

