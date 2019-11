Exclusief voor abonnees Rol plastic gestolen 08 november 2019

Dieven hebben in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken bij een bedrijf in de kmo-zone Kluizenhof in Sint-Gillis-Waas. Ze maakten een gat in de omheining en begaven zich op het bedrijventerrein. Daar namen ze een rol plastic mee. Deze werd echter aan de andere kant van de omheining teruggevonden. (PKM)