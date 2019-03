Rokers pompen 2,4 miljard euro in schatskist 14 maart 2019

De ontvangsten uit accijnzen op tabak zijn vorig jaar gestegen tot 2.373.299.338 euro. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) op een vraag van senator Guy D'haeseleer (Vlaams Belang). De accijnzen op tabak werden deze legislatuur twee keer verhoogd in het kader van het gezondheidsbeleid, maar ze leveren natuurlijk ook een stevige bijdrage aan de schatkist op. In 2016 waren de accijnzen goed voor 2,249 miljard euro. In 2018 is dat gestegen tot 2,373 miljard. Zowel de inkomsten uit sigaren als uit sigaretten en roltabak zijn gestegen. Opvallend is dat het Groothertogdom Luxemburg vorig jaar 10 miljoen accijnzen heeft doorgestort aan ons land, tegenover 4 miljoen een jaar eerder.

HLN