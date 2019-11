Exclusief voor abonnees Rokers die boete niet betalen in Brussel, worden bijna nooit vervolgd 30 november 2019

Wie in Brussel betrapt wordt op roken op café, kan op beide oren slapen. Wie immers beslist die boete niet te betalen, wordt in amper één op de tien gevallen vervolgd. Dat blijkt uit cijfers die VRT Nieuws kon inkijken. Bij inbreuken moeten er boetes van 208 euro aan de roker én aan de uitbater van het café uitgedeeld worden. Tussen 2016 en 2018 kwamen er bij het Brussels parket 1.231 dossiers binnen van mensen die niet betaald hadden, maar 1.120 daarvan - ofwel 91% - wordt geseponeerd. Het Brusselse parket wilde niet reageren op de cijfers. In Vlaanderen wordt er 52% van dergelijke dossiers geseponeerd, in Wallonië 51%.