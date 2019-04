Exclusief voor abonnees Rokende Maya de Bij mag niet 18 april 2019

Greenpeace mag niet langer foto's van Maya de Bij gebruiken zonder toelating van Studio 100. Doet de milieuorganisatie dat toch, dan moet ze 2.500 euro per dag per inbreuk betalen, met een maximum van 1 miljoen euro. In mei vorig jaar lanceerde Greenpeace een campagnevideo waarin het tekenfilmfiguurtje reclame maakte voor sigaretten. De boodschap: Studio 100 brengt producten op de markt die schadelijk zijn voor kinderen, zoals charcuterie met Maya de Bij op. Begin april besliste de handelsrechtbank in Brussel om Studio 100 over de hele lijn gelijk te geven. Volgens de rechtbank schendt Greenpeace het exploitatierecht van het bedrijf. "Geen probleem", reageert Greenpeace. "Het filmpje was bedoeld voor eenmalig gebruik en heeft zijn doel meer dan bereikt." (FT)

