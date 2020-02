Exclusief voor abonnees Roken in auto mag ook niet als er 16- of 17-jarige bijzit 05 februari 2020

Roken in de auto wordt binnenkort verboden als er kinderen tot 18 jaar aan boord zijn. De Kamercommissie Gezondheid heeft een wetsvoorstel daarover unaniem goedgekeurd. Momenteel ligt de grens op 16 jaar, maar omdat het sinds kort verboden is om tabak te verkopen aan jongeren onder de 18, vonden de initiatiefnemers het logisch om beide leeftijdsgrenzen gelijk te trekken. Overtreders riskeren een celstraf van 8 dagen tot 3 maanden en boete van 26 tot 1.000 euro. In geval van recidive kunnen die sancties verdubbelen. Dezelfde Kamercommissie keurde gisteren ook een totaalverbod op tabaksreclame goed - eveneens unaniem. Vandaag zijn er nog uitzonderingen voor winkels, die bijvoorbeeld een logo op de gevel mogen aanbrengen. Daar komt vanaf 1 januari 2021 verandering in. (FME)

