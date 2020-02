Exclusief voor abonnees Roken en drinken doen hersenen sneller verouderen 01 februari 2020

Regelmatig roken en alcohol drinken doen de hersenen iets sneller verouderen. Dat zeggen onderzoekers van de University of Southern California in Los Angeles. Met behulp van artificiële intelligentie onderzochten zij het verband tussen hersenscans en de rook- en drinkgewoonten van proefpersonen. Het effect is weliswaar gering, maar het is er wel. "Het is bekend dat er een verband is tussen bepaalde levensgewoonten en een versnelde verzwakking op bepaalde plaatsen in de hersenen", schrijven de vorsers.