Roglic wint nu ook Ronde van Slovenië 18 juni 2018

Na de Ronde van het Baskenland en de Ronde van Romandië prikte Primoz Roglic nu ook de ronde van zijn vaderland op zijn palmares. De Sloveen greep zaterdag de macht in de vierde etappe. Op de laatste klim ging hij er alleen vandoor. Hij won met 32 seconden voorsprong op Mohoric, Majka en de rest van de groep. Rigoberto Uran werd vijfde en moest zijn leiderstrui inleveren. Zondag zette Roglic de kroon op het werk met winst in de afsluitende tijdrit. Op 7 juli start hij als kopman van LottoNL-Jumbo in de Tour. (JDK)