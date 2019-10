Exclusief voor abonnees Roglic wint in Varese na chaotische finale 09 oktober 2019

Opnieuw bingo voor Primoz Roglic. Na de Ronde van Emilië vorige zaterdag schoot de Sloveen ook raak in de Tre Valli Varesine, een heuvelachtige koers tussen Saronno en Varese. Roglic sprong in de slotkilometer weg uit een kleine kopgroep en finishte solo. In een chaotische finale werd de race ontsierd door een blunder van de organisatie. Die stuurde een groepje achtervolgers op eenzame koploper Luis Leon Sanchez de verkeerde kant op. Een wegvergissing die de winstkansen van onder meer Alejandro Valverde en Dylan Teuns fnuikte. Sanchez rekende zich rijk, maar werd in de slotkilometer bijgehaald. Roglic jumpte naar winst en haalde het voor Visconti en Skujins, de winnaar van vorig jaar. Voor Jumbo-Visma was het de 50ste zege dit seizoen. Benoot werd zesde, Wellens tiende. (LPB)

