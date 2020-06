Exclusief voor abonnees Roglic wint eerste echte koers sinds coronacrisis 22 juni 2020

00u00 0

Primoz Roglic is de eerste nieuwe nationale wielerkampioen van het seizoen 2020. In Slovenië kon het NK, over een afstand van 146 km, gisteren al plaatsvinden. Roglic liet de jonge Tadej Pogacar achter zich in de slotbeklimming. Matej Mohoric was derde.