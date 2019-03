Roglic heeft eindzege UAE Tour (bijna) binnen 02 maart 2019

00u00 0

De eindzege in de UAE Tour kan Primoz Roglic (Jumbo-Visma) nog maar moeilijk ontsnappen. De Sloveen won gisteren de tweede bergrit met aankomst op Jebel Jais en begint vandaag met 0:31 voorsprong op Alejandro Valverde aan de (vlakke) slotetappe. Roglic was na een klim van meer dan tien kilometer in een spurtje de betere van Tom Dumoulin en David Gaudu. Een ritzege die hij grotendeels dankte aan onze landgenoot Laurens De Plus, die tot op 400 meter van de finish knap kopwerk verrichtte en zelf nog elfde werd. In de stand schoof De Plus op naar de negende plaats. (XC)