Roglic doet gouden zaak, Nibali geeft op RONDE VAN HET BASKENLAND 07 april 2018

00u00 0

Primoz Roglic heeft opnieuw een geweldige zaak gedaan in de Ronde van het Baskenland. De Sloveen finishte als tweede in de stevige bergetappe en begint vandaag met een bonus van meer dan twee minuten aan de slotrit. De zege was een prooi voor Omar Fraile. Vincenzo Nibali ging gisteren niet meer van start in de vijfde etappe. De winnaar van Milaan-Sanremo sukkelt met een zitvlakblessure. Zo waren er nog 149 renners van de partij. Daarvan trokken er dertien in het offensief, onder wie één Belg: Tosh Van der Sande. Onze landgenoot van Lotto-Soudal vocht voor wat hij waard was, maar moest voorin z'n meerdere erkennen in de sterkste vluchters. Die waren Omar Fraile, José Herrada, Carlos Verona en Mark Padun. Die laatste sprokkelde de meeste punten bergop en snoept zo de bergtrui af van Thomas De Gendt. De vier leiders werden vervolgens na de slotklim bijgebeend door het trio Primoz Roglic, Mikel Landa en Jon Izagirre. Zo kwam het tot een sprint met z'n zevenen in de straten van Eibar, waarin Fraile zich uiteindelijk de snelste toonde. (XC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN