Roger De Vlaeminck met nieuwe liefde op de cross

Ze was niet aan zijn zijde weg te slaan, gisteren op de cross in Zonhoven. Peggy (45), zo heet de nieuwe vrouw in het leven van Roger De Vlaeminck (72). Zij was bij hem op de avond dat de ex-wielrenner met hoge koorts en rillingen in het ziekenhuis werd opgenomen, half oktober. "Als Peggy er niet was geweest, dan was ik er nu niet meer", vertelt hij. Zij belde die dag de ambulance. De Vlaeminck lag een maand in het ziekenhuis door een bacterie in zijn bloed, maar is er nu helemaal bovenop. Hij ontmoette Peggy, die in Bilzen woont, in september op de cross. Een half jaar na de scheiding van zijn vrouw Katty (46) is De Vlaeminck dus weer smoorverliefd. "En dat op mijn 72ste. Kun je dat geloven, vent?"

