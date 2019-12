Exclusief voor abonnees Roger De Vlaeminck en Peggy m/v van de week 14 december 2019

Roger De Vlaeminck (72) is opnieuw verliefd. Samen met zijn Peggy (45) stond hij maandag te blinken in uw krant. Treffelijke, toffe vrouw, zo op het eerste gezicht. En het leeftijdsverschil van 27 jaar vindt De Vlaeminck verwaarloosbaar, een detail. Dat valt moeilijk te geloven. Toen hij in 1969 de Omloop Het Volk won, was Peggy nog niet geboren. Tijdens de zege van Milaan-Turijn zette zij haar eerste stapjes. Bij die van Milaan-Sanremo geloofde ze nog in Sinterklaas. Ongelijke levens zijn het. Er zal dus veel verteld moeten worden. Veel geëxpliceerd. "Hoe zat dat dan juist, Roger, in 1985?" Zoiets versterkt anderzijds de band tussen twee geliefden. Mekaars geschiedenis leren kennen, we moeten het tenslotte allemaal.

