Roger (98) gaat na 25 jaar nog eens zwemmen 11 juli 2018

Ook al ben je 98 jaar, bij dit hete weer wil je ook een plons in het water maken. En dus trok Roger Vermeulen na 25 jaar zijn zwembroek nog eens aan en ging hij samen met drie bewoners van rusthuis Ten Bosse zwemmen in De Ceder in Astene.

