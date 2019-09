Exclusief voor abonnees Roetdeeltjes bereiken foetus al na 12 weken zwangerschap 18 september 2019

Al zeer vroeg in de zwangerschap komt een ongeboren kind in contact met luchtvervuiling. Onderzoekers van de UHasselt vonden als eerste ter wereld roetdeeltjes in placenta's na amper twaalf weken zwangerschap, wanneer de foetus in volle ontwikkeling is. "Opvallend is dat we aan de foetale zijde van de placenta een hogere concentratie vaststelden dan aan de zijde van de moeder", zegt Hannelore Bové, die voor haar onderzoek 28 placenta's met een zelfontwikkelde lasertechniek onderzocht. "Het betekent dat roetdeeltjes zich geleidelijk aan opstapelen bij de foetus." Bij zwangerschappen wordt luchtvervuiling gelinkt aan vroeggeboortes en een lager geboortegewicht. "Maar wat de precieze impact is op de foetus en het latere leven van het kind, weten we nog niet", zegt professor Tim Nawrot.

