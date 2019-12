Exclusief voor abonnees Roeselare (zonder Tuerlinckx?) wil competitiekater doorspoelen in Servië 17 december 2019

Amper 10 uur na de onverwachte, zware 3-0-nederlaag in Leuven verzamelden de troepen van Steven Vanmedegael al opnieuw voor hun Europese verplaatsing naar Novi Sad in Servië, waar ze vanavond de derde groepsmatch in de E-poule van de Champions League afwerken. Na de stuntzege in Friedrichshafen en de kansloze nederlaag tegen Kedzierzyn is Roeselare verplicht te winnen als het zich nog wil plaatsen voor de tweede ronde. De kans dat Hendrik Tuerlinckx opnieuw op het toneel verschijnt, lijkt eerder klein. De teenblessure van de kapitein is nog niet gestabiliseerd, maar er wordt pas in laatste instantie over zijn inzetbaarheid beslist. (MPM)