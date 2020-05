Exclusief voor abonnees Roeselare: vandaag of maandag uitspraak 08 mei 2020

00u00 0

Bang afwachten voor 1B-club KSV Roeselare, dat anders dan pakweg Lommel niet meteen wist waar het aan toe was na de zitting gistermiddag. De West-Vlaamse club moest voor het BAS aantonen dat de continuïteit gegarandeerd is - dat de Chinese eigenares voldoende geld gebudgetteerd heeft om het volgende seizoen zonder problemen rond te maken. Roeselare heeft alvast vertrouwen in de goede afloop van het dossier, waarin het BAS vandaag of maandag uitspraak doet. (TTV)