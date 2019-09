Exclusief voor abonnees Roeselare traint, "maar zondag spelen kan niet", volgens curator 12 september 2019

KSV Roeselare heeft verzet aangetekend tegen het faillissement. En de West-Vlaamse club hoopt komend weekend gewoon te spelen tegen Virton. "Maar wettelijk gezien bestaat die mogelijkheid niet. Er kan gewoonweg niet gespeeld worden", reageert curator Yves François. En toch stonden de spelers van Roeselare gisteren op het trainingsveld. "Wat mij betreft deden ze dit in hun vrije tijd, maar zeker nier in clubverband", aldus François. Intussen ligt zo goed als vast dat de zaak dinsdag weer voor de rechtbank komt. "Als men dan voor de rechter kan bewijzen dat de club wel financieel gezond is, dan kan het faillissement meteen ongedaan gemaakt worden", klinkt het nog bij Tom Noyez, advocaat van de schuldeisers. (ABD)

