Roeselare tegen wereldploeg Kazan 20 december 2018

Rolt Roeselare vanavond op Schiervelde de rode loper uit voor de vedetten van Kazan of kunnen de West-Vlamingen dan toch iets forceren tegen een team dat synoniem staat aan absolute wereldtop? De tweede optie zou een klein mirakel betekenen, want de Russen schreven de Champions League al zes keer op hun naam, waarvan vier keer in de laatste vier seizoenen. Ook nu weer telt alleen het goud voor de miljoenenploeg, die met Mikhailov de beste Russische opposite in de rangen heeft lopen en met Ngapeth een spectaculaire en excentrieke hoekspeler heeft. (MPM)