Roeselare pakt uit met feestelijke driedaagse

De voorbije twee jaar organiseerde de Volleyliga tussen Kerstmis en Nieuwjaar de League Trophy met de ploegen uit de Belgische hoogste afdeling. Maar omdat veel van die teams de neus ophaalden voor kerstvolley, kwam Roeselare met een ander concept op de proppen: een driedaags toernooi met naast reeksgenoot Gent ook internationale teams als Tours (Fra), Groningen en Apeldoorn (Ned) en Ljubljana (Slv). De International Volley Trophy Roeselare start vandaag in Schiervelde en duurt tot en met zondag. Voor de eerste editie wordt het wel wat puzzelen voor thuiscoach Steven Vanmedegael. Zijn twee Canadezen Brett Walsh en Daniel Jansen Van Doorn namen gisteren het vliegtuig naar Canada, waar ze in Vancouver het olympisch kwalificatietoernooi spelen tegen Cuba, Mexico en Puerto Rico. Ook Hendrik Tuerlinckx, die deze week aansloot bij de Red Dragons, is afwezig. In het middencompartiment kampt Vanmedegael met problemen, want naast de onbeschikbaarheid van international Jansen Van Doorn, is ook Coolman niet inzetbaar. Hij sukkelt met een scheurtje in de knie. De Red Dragons oefenen zondag (16.30u) tegen Egypte op Schiervelde. (MPM)

