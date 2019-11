Exclusief voor abonnees Roeselare organiseert toptoernooi 30 november 2019

00u00 0

Volleybal

De League Trophy wordt vervangen door de International Volley Trophy Roeselare. Van 27 tot 29 december organiseert Roeselare het nieuwe toptoernooi met buitenlandse ploegen. Ljubljana (Sln), Groningen (Ned) en Tours (Fra) hebben hun komst al bevestigd. Naast Roeselare tekent ook Gent present. De Red Dragons spelen ook op Schiervelde: vriendschappelijk tegen Egypte. (MPM)

In de halve finale van de beker zijn vanavond (20.30u) alle ogen gericht op VH Leuven, dat verraste in de heenmatch in Aalst (2-3-winst). Kan VHL ook de terugmatch winnen? Roeselare - Maaseik is de andere affiche. (DCO)

