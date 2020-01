Exclusief voor abonnees Roeselare op puntenjacht tegen Poolse topploeg VOLLEYBAL 28 januari 2020

00u00 0

In de vierde poulewedstrijd neemt Roeselare het vanavond op tegen Kedzierzyn. Op zich is de Poolse nummer twee de torenhoge favoriet, maar toch moeten de West-Vlamingen minstens een puntje ambiëren als ze zich nog willen plaatsen voor de kwartfinales. Alleen de vijf poulewinnaars en de drie beste nummers twee stoten door naar de volgende ronde. Coach Steven Vanmedegael kan wel weer rekenen op een kapitein in topvorm want Hendrik Tuerlinckx speelde Aalst zaterdag nog van het kastje naar de muur. Hij maakt straks zijn comeback op het kampioenenbal nadat hij in de vorige CL-confrontatie in het Servische Novi Sad geblesseerd uitviel waardoor Roeselare als een kaartenhuisje in mekaar zakte en zo een belangrijk punt moest afstaan. Voor Pieter Coolman komt het duel tegen Kedzierzyn allicht nog te vroeg, maar ook zonder de middenman loeren er misschien wel kansen om de hoek want in de vaderlandse competitie verloor Kedzierzyn twee van de drie voorbije competitiematchen, waaronder eentje tegen staartploeg Bedzin. (MPM)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Kedzierzyn

sport

sportdiscipline

volleybal

Roeselare