Exclusief voor abonnees Roeselare op een zege van kwartfinales VOLLEYBAL CHAMPIONS LEAGUE 19 februari 2020

00u00 0

Vanavond valt het doek over de groepsfase van de Champions League. De vijf poulewinnaars en drie beste nummers twee gaan door naar de kwartfinales. Roeselare staat met anderhalf been in die eindronde met de beste acht. Er is één voorwaarde aan verbonden: er moet vanavond gewonnen worden van Novi Sad, maakt niet uit met welke cijfers. Het aantal gewonnen wedstrijden geeft immers de doorslag, boven het aantal punten. Bij winst telt Roeselare vier gewonnen matchen, toppers als Kazan en Warschau geraken niet verder dan drie winstmatchen en zijn al uitgeschakeld.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis