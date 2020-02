Exclusief voor abonnees Roeselare moét winnen om in de running te blijven VOLLEYBAL CHAMPIONS LEAGUE 11 februari 2020

00u00 0

Er kondigt zich een cruciale fase aan in de groepsfase van de Champions League. Roeselare neemt het vanavond op tegen Friedrichshafen, een sleutelmatch. De vijf groepswinnaars gaan door naar de kwartfinales, samen met de drie beste nummers twee. En daar komt Roeselare nog altijd voor in aanmerking. Om te beginnen moeten de twee slotmatchen - vanavond thuis tegen Friedrichshafen en op 19 februari eveneens in eigen Schiervelde tegen Novi Sad - gewonnen worden. In dat geval eindigt Roeselare in zijn poule op de tweede plaats achter de ongeslagen Poolse leider Kedzierzyn. Maar om bij de drie beste nummers twee te geraken, blijft het rekenen en uitkijken naar wat de concurrentie doet in de andere groepen. Het aantal gewonnen wedstrijden geeft de doorslag, daarna tellen de punten en het setquotiënt. Roeselare mag blijven dromen, maar het wordt nog een lastige opgave. In de andere poules zitten immers nog straffe nummers twee: Trentino, Urengoy, Kazan, Warschau,... Toppers uit Rusland, Italië en Polen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis