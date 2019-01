Roeselare moét winnen in Frankfurt 15 januari 2019

00u00 0

Derde speeldag in de Champions Leaugue en Roeselare kan zich nu al geen misstap meer veroorloven. Op bezoek in Frankfurt biedt alleen een zege nog uitzicht op de Europese lente. De West-Vlamingen zijn lichtjes favoriet, zeker nu hun sterspeler Hendrik Tuerlinckx helemaal terug is na zijn knieblessure.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN