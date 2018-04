Roeselare met rug tegen de muur 25 april 2018

Roeselare staat na de verloren eerste titelfinale tegen Maaseik voor een cruciaal duel. Als de West-Vlamingen straks verliezen in eigen zaal, dan ligt de weg naar een 15de landstitel voor Maaseik helemaal open. Voor de Limburgers is het al van 2012 geleden dat ze eens nog met de kampioenenschaal konden pronken. "Wij mogen ons toch niet blindstaren op het resultaat van de eerste wedstrijd. Het was nog maar de eerste wedstrijd. Ook Roeselare heeft nog kansen, maar ik geef toe, wij komen wel heel kort bij de titel als er ook woensdag gewonnen wordt", aldus Maaseikspeler Jay Blankenau. Dus ligt de druk toch voor een deel op de schouders van de Limburgers. "Druk? Ik denk dat Roeselare meer druk voelt. Wij mogen vooral niet in de val van de overmoed trappen." Angel Trinidad van Roeselare houdt alvast de druk af. Ondanks die verliesmatch gelooft hij niet dat de match van vanavond doorslaggevend wordt: "De druk is niet hoger dan anders. Feit is wel dat we al telkens een taaie klant hadden aan de Limburgers dit seizoen en dat we alleen nog maar sterker bleken in de bekerfinale. Bij verlies is het nog niet voorbij. De beslissing zal pas later vallen." (MPM/KWP)

