Roeselare heeft superstunt nodig

Met de rug tegen de muur begint Roeselare vanavond aan een zo goed als onmogelijke opdracht tegen titelhouder Kazan. De West-Vlamingen staan op de rand van een Europese uitschakeling en idealiter zouden ze moeten winnen van de sterkste club van Europa om hun kansen op de tweede ronde gaaf te houden. Hoofdaanvaller Hendrik Tuerlinckx beseft ook dat alleen een superstunt tegen Ngapeth en zijn maats nog perspectieven biedt. "We moeten ons niet te veel focussen op het resultaat zelf maar wel op het niveau dat we daar kunnen ontwikkelen. Ik denk niet dat we kunnen winnen van Kazan maar met de bekerfinale in zicht wordt het toch belangrijk om vertrouwen op te doen en om toch enige weerstand te kunnen bieden. Het blijft jammer dat we Kazan in eigen zaal geen punten konden ontfutselen. Toen lieten we een paar unieke kansen liggen. Er zat echt meer in dan deelwinst alleen."

