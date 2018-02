Roeselare gelooft in nieuwe stunt tegen Italiaans topteam 13 februari 2018

00u00 0

Na een onverhoopt punt in de vorige thuismatch tegen Perugia, droomt Roeselare van een nieuw huzarenstukje tegen Civitanova, die andere Italiaanse klepper uit de poule. Momenteel prijken de spelers van coach Medei op de tweede plaats in hun vaderlandse competitie, maar afgelopen weekend verloren ze wel de clash met 3-1 tegen de nummer één Perugia. Met vedetten als Juantorena (smaakmaker uit Cuba), Sokolov (onhoudbare Bulgaar als hij zijn dagje heeft) en Grebennikov (Fransman die tot 's werelds beste libero's behoort) zijn de bezoekers vanavond torenhoog favoriet in Schiervelde. Toch gelooft de Belgische landskampioen in een nieuwe stunt. "Als wij 100% zijn en de Italianen laten hier en daar een steekje vallen, dan kan het misschien wel iets opleveren. Een punt zou al prachtig zijn. Maar we zijn ook realistisch: indien Civitanova zijn niveau haalt, dan maken we geen schijn van een kans", weet man in vorm Matthijs Verhanneman.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN