Roeselare gaat voor punten tegen "beste setter ter wereld" VOLLEYBAL 10 december 2019

Na de verrassende 0-3-zege van Roeselare op de openingsspeeldag in Friedrichshafen volgt vanavond al meteen een sleutelmatch thuis tegen Kedzierzyn, de vroegere Poolse ploeg van Red Dragon Sam Deroo. Het team boette na zijn vertrek naar Rusland aan kwaliteit in, maar Hendrik Tuerlinckx nuanceert. "Het blijft toch een topploeg die met Benjamin Toniutti de beste setter ter wereld in de rangen heeft. Aan ons om hun opbouw te verstoren door uit te halen van aan de opslaglijn. Ik ben het eens met het feit dat de vervanger van Deroo minder kwaliteit heeft, maar als Kedzierzyn goed speelt, dan is het écht wel héél goed. Vanavond een puntje pakken zou misschien niet slecht zijn, maar we spelen om te winnen." (MPM)

