Exclusief voor abonnees Roeselare en Achel moeten bibberen 24 oktober 2019

00u00 0

Spanning in de achtste finales van de Beker van België. Roeselare won wel in Gent, maar niet zonder setverlies: 1-3. (21-25, 25-18, 23-25, 19-25). Beide teams begonnen licht gewijzigd aan dit duel: de Griek Fragkos mocht starten bij Roeselare en het jonge talent Plaskie kreeg zijn kans bij de thuisploeg. Roeselare acteerde slordig, alsof ze niet beseften dat dit 'the road to' het Sportpaleis was. In de slotset zetten Tuerlinckx en de knap ingekomen Desmet de puntjes op de i.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen