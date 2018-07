Roeselare - Anderlecht 1-1 OEFENWEDSTRIJDEN 07 juli 2018

Bij Anderlecht maakten nieuwkomers Santini en Vranjes hun debuut. Na 12' opende Vranjes de score na voorzet van Adzil. Appiah was dicht bij de 0-2. Kort na het halfuur kopte Vranjes nipt over en ook een kopbal van Santini miste het doelkader. Na de rust werd ook Bakkali ingebracht. Op het uur scoorde Samyn de gelijkmaker voor de West-Vlamingen. De ingevallen De Jong moest een late vrijschop van Van der Weg over de doellat duwen. (BPN)

