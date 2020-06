Exclusief voor abonnees Roeping 10 juni 2020

Tweeduizend jobs erbij in de rusthuizen. Zeer mooi initiatief van minister Beke! Echter, heeft Beke zich al eens afgevraagd waar hij die 2000 'geschikte' personeelsleden voor de zorg zal gaan zoeken? Ik leg de nadruk op 'geschikt', want zorg is geen beroep, maar een roeping. Onder de afgestudeerden waarvan de helft helemaal niet geschikt is om in de zorg te werken? Of onder de buitenlandse zorgkundigen van wie de helft niet eens de taal spreekt? Dat Beke eerst en vooral begint met de zorgsector beter te verlonen en de werkomstandigheden drastisch te verbeteren, dan zullen veel zorgkundigen die wel geschikt zijn voor de zorg in die sector blijven en geen andere minder belastende job gaan zoeken.

Erwin De Mulder, Ophasselt

