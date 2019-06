Exclusief voor abonnees Roemloze exit voor Van Snick 24 juni 2019

Charline Van Snick - goed voor olympisch brons in 2012 - jaagt voorlopig zonder succes haar eerste medaille op een groot kampioenschap na in de -52kg, haar nieuwe klasse na de Spelen in Rio. Net als in haar vorige twee EK's verloor Van Snick in Minsk al bij haar eerste kamp: een mentale dreun, omdat Mammadaliyeva veel lager ingeschat was. Van Snick voelde zich wel onrechtvaardig behandeld door de arbiters. "In mijn ogen scoor ik twee keer voor de extra tijd." In de gouden score deed een aanvallende fout Van Snick de das om. "Ik ga nu niet zeggen dat er een vloek op mijn EK's rust. Ik probeer hieruit te leren en blik vooruit naar het WK in augustus." (BF)