Roemenen gebruiken kinderen bij diefstallen 12 december 2018

Drie kinderen van 8,10 en 15 jaar zijn geregeld ingezet door hun ouders voor diefstallen in het hele land. De ouders, drie Roemenen, zijn daarvoor gisteren veroordeeld tot celstraffen van 22, 26 en 30 maanden. De kinderen moesten de winkelbedienden afleiden, waarna de volwassenen - twee mannen en een vrouw - op rooftocht gingen. In 2016 werden ze betrapt in de Carrefour van Hasselt. De afdelingsverantwoordelijke en winkeldetective kregen toen klappen. De drie, die al bekendstonden voor gelijkaardige feiten, moeten ook boetes tot 1.500 euro betalen. Aan Carrefour, waar ze liefst acht keer toesloegen, moeten ze bijna 4.000 euro schadevergoeding betalen. (BVDH)