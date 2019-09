Exclusief voor abonnees Roemeense topkunst 28 september 2019

Meer dan 200 evenementen op meer dan vijftig locaties: dat is wat we van 2 oktober tot 2 februari 2020 mogen verwachten tijdens Europalia, het tweejaarlijkse Europese kunst- en cultuurfestival dat dit jaar Roemenië in het voetlicht zet. Het hoogtepunt wordt zonder twijfel de expo over Constantin Brancusi in Bozar in Brussel, een van de invloedrijkste beeldhouwers van de 20ste eeuw. Het is de eerste keer in bijna 25 jaar dat er een solo-expo aan deze zeer veelzijdige modernistische kunstenaar wordt gewijd. Topstukken uit de hele wereld zijn er te zien, samen met werk van tijdgenoten als Amedeo Modigliani en Man Ray.

