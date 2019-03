Exclusief voor abonnees Roemeense dieven opgepakt met 60 flessen drank 30 maart 2019

Drie Roemenen zijn deze week in Gistel gearresteerd op verdenking van een reeks winkeldiefstallen, waaronder in de Okay in Gistel. De drie mannen hadden een zestigtal flessen sterke drank in hun koffer zitten. Een politiepatrouille kon hun voertuig dinsdag rond 18 uur onderscheppen in het centrum van Gistel. Dat meldt het parket van Brugge. Het gaat om mannen van 36, 32 en 30 jaar. De onderzoeksrechter heeft hen inmiddels aangehouden. "Verder onderzoek zal moeten uitwijzen aan welke winkeldiefstallen de verdachten precies kunnen worden gelinkt", aldus Fien Maddens van het parket van Brugge. (BBO)