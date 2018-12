Roemeen toont hoe hij Sofie Muylle versleepte 06 december 2018

00u00 0

Helemaal weerloos was Sofie Muylle (27) volgens Alexandru Caliniuc (24) toen hij haar in de ochtend van 22 januari 2017 van op het strand in Knokke richting houten staketsel sleepte. Zijn enige doel: haar daar uit het zicht misbruiken. Tijdens een reconstructie gisteren werd pijnlijk duidelijk hoe weinig empathie de Roemeen had met zijn slachtoffer. De ene keer trok hij een politieagente in een wit pak - een stand-in voor Sofie Muylle - aan haar polsen door het zand. De andere keer greep hij haar stevig beet onder de oksels. Zo kwam hij meter per meter dichter bij zijn doel. Ook de papa van Sofie en haar stiefmama woonden de reconstructie bij - de twee waren heel vaak enkel en alleen van de dader gescheiden door een dun lintje dat twee politieagenten telkens opnieuw opspanden.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Sofie Muylle