Roemeen blijft in cel voor moord Sofie Muylle 24 januari 2018

Alexandru C. (23) blijft twee maanden langer in de cel voor de moord op Sofie Muylle (27). Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Maandag was het een jaar geleden dat de jonge vrouw uit Roeselare levenloos werd aangetroffen op het strand van Knokke. Alexandru C. blijft tot op vandaag ontkennen dat hij Muylle om het leven bracht. In september reageerde de Roemeen nochtans verdacht op de leugendetectortest. Zijn advocaat vroeg op de zitting van de raadkamer in oktober bijkomend onderzoek omtrent de doodsoorzaak van het slachtoffer. Volgens hen staat het niet vast dat Muylle vermoord werd. "Tot vandaag zit nog geen enkel verslag van dat onderzoek in het dossier", zegt meester Pieter Filipowicz. "We hebben nog eens aangedrongen op snelle resultaten." De verdediging tekent geen beroep aan tegen de beslissing van de raadkamer. (SDVO)

