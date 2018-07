Roelandts op weg naar Movistar 18 juli 2018

Er is een verrassende transfer in de maak: Jürgen Roelandts (33) trekt wellicht naar Movistar. Roelandts reed van 2008 tot 2017 bij Lotto-Soudal, maar verkaste na vorig seizoen naar BMC, als luxeknecht voor Van Avermaet. En ook al kreeg hij maandag een voorstel van Jim Ochowicz om mee te stappen in het nieuwe CCC, zijn voorkeur lijkt uit te gaan naar een avontuur bij Movistar. Daar kan hij in het voorjaar voor eigen rekening rijden, terwijl hij in de grote rondes Quintana, Landa en Valverde zal bijstaan in de vlakke etappes. Een rol van Bennati nu, die geen contract meer zou krijgen. (DNR)